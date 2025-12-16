A Torino Poste Italiane accelera sulla svolta green

TORINO (ITALPRESS) - A Torino Poste Italiane accelera il suo percorso di sostenibilità. Le attività e gli immobili dell’azienda sono già più efficienti ed ecologici grazie a una serie di interventi sugli edifici e sui mezzi di trasporto. Si tratta di azioni che hanno un impatto reale sulla qualità dell’aria, sull’efficienza energetica e sulla vita quotidiana delle comunità. xb4/mgg/gsl