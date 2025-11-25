A Roma una ragazza viene violentata davanti al fidanzato, tre arresti

ROMA (ITALPRESS) – Una 20enne sarebbe violentata nel parco di Tor Tre Teste, a Roma, davanti al fidanzato, dopo un tentativo di rapina. I fatti risalgono alla fine di ottobre, quando la coppia si era fermata con l’auto all’interno dell’area verde.

In quel momento un gruppo di uomini si è avvicinato alla vettura e ha iniziato a colpire il finestrino con una bottiglia, riuscendo a sfondarlo per introdursi nell’abitacolo e tentare di sottrarre ciò che avevano con sé.

Il ragazzo è stato immobilizzato, mentre la giovane è stata trascinata fuori dall’auto e violentata. Dopo l’aggressione, la coppia è riuscita a chiedere aiuto e si è poi rivolta alla polizia, fornendo una ricostruzione di quanto accaduto. Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato le indagini e raccolto sul posto impronte digitali e tracce utili a ricostruire i movimenti degli autori.

Gli accertamenti hanno portato alla identificazione di tre uomini di origine marocchina, già noti alle forze dell’ordine. Le ricerche hanno consentito di rintracciarne due a Roma, mentre il terzo è stato individuato a Verona, dove si era spostato nei giorni successivi ai fatti. Gli investigatori sospettano che il gruppo fosse composto da più persone. Accertamenti sono in corso.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).