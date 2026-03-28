A Roma un “ponte musicale” tra Italia e Grecia per la Festa Nazionale Ellenica

ROMA (ITALPRESS) – Una serata musicale, “sotto il cielo del Mediterraneo”, per la Festa Nazionale Ellenica, si è svolta all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma: protagonista il tenore Stavros Salabasopoulos, con un’orchestra di 15 musicisti, sotto la direzione del maestro Georgios Papachristoudis. “Un ponte musicale”, dedicato appunto alla Festa Nazionale Ellenica, ma anche ai legami di amicizia e gratitudine per i vincoli storici e culturali che uniscono i Italia e Grecia, nati 28 secoli fa, quando i primi greci fondarono le prime colonie della Magna Grecia.

“Legami che hanno resistito a ogni avversità e che sono ancora vivi nelle città di Puglia e Calabria – si legge in un comunicato dell’Ambasciata greca -. Legami di solidarietà, che si sono manifestati con la partecipazione dei Filelleni italiani alla lotta per la nostra indipendenza, dalla quale trassero ispirazione per la libertà dell’Italia”. L’evento, che si è svolto alla presenza di un migliaio di ospiti tra cui rappresentanti della leadership politica e militare italiana, imprenditori e membri della comunità ellenica e del mondo accademico, è stata condotta dal giornalista Teodoro Andreadis. Inoltre, il pittore greco Kostas Spiropoulos Painter colorato la serata, presentando le sue opere in una mostra speciale, nel peristilio dell’Auditorium.

– foto screenshot video Ambasciata della Grecia in Italia –

(ITALPRESS).