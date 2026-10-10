A Roma terza riunione della Cabina di Regia tra Italia e Francia, rafforzata la cooperazione in materia di sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma la terza riunione della Cabina di Regia tra Italia e Francia, che trae origine dalla sottoscrizione del cd. “Trattato del Quirinale” tra i rispettivi Presidenti della Repubblica il 26 novembre 2021 (entrato in vigore il 1° febbraio 2023) ed è volta all’individuazione e alla valutazione delle minacce e delle sfide comuni in materia di sicurezza, nonché alla determinazione dei settori dove rafforzare la cooperazione strategica.

La sessione di apertura dell’intensa giornata di lavori, che si è svolta alla Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, è stata inaugurata con il saluto iniziale del Vice Capo della Polizia, Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, e l’introduzione del Direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, Prefetto Annunziato Vardè. La delegazione francese ha restituito i saluti con il Generale di Divisione William De Meyer, Vice Capo della Direzione della Cooperazione Internazionale di Sicurezza (DCIS).

Nel corso dell’incontro, organizzato dal Servizio relazioni internazionali dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, sono state trattate tematiche di particolare interesse comune, tra cui la lotta contro l’immigrazione irregolare, la criminalità organizzata, il narcotraffico nonché le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Inoltre, sono stati affrontati i temi della cooperazione transfrontaliera e della pianificazione dei prossimi Giochi Olimpici Invernali in Francia nel 2030.

Al consesso, importante occasione di condivisione e rafforzamento della già fruttuosa cooperazione tra l’Italia e la Francia hanno partecipato numerosi speaker ed esperti di settore.

Per la parte italiana, vi hanno preso parte rappresentanti di alto livello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché dei Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’incontro ha rappresentato un importante momento di discussione delle comuni tematiche securitarie, nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione, attraverso l’individuazione di concreti avanzamenti operativi.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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