A Roma manifestazione per l’Iran dei Radicali, le immagini

ROMA (ITALPRESS) - Un folto numero di persone si sono ritrovate, a partire dalle 10 circa, al Piazzale Ugo La Malfa, accanto al Circo Massimo per partecipare alla manifestazione per l'Iran indetta dal partito Radicale. Dopo essersi riuniti, i presenti hanno dato via ad un corteo con striscioni, bandiere dell’Iran, e qualcuna anche dell’Ucraina, e cartelli con la foto di Reza Pahlavi. xl5/ads/mca2