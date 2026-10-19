ROMA (ITALPRESS) – Il Governo italiano ha accolto la proposta del Presidente Costa di tenere a Roma il Consiglio europeo di marzo 2027 in occasione del 70° anniversario dei Trattati di Roma, iniziativa che consentirebbe di riportare i leader per un vertice europeo nel luogo dove settant’anni fa vennero firmati i Trattati istitutivi. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, aggiungendo che si tratterebbe della prima volta dal 2003 di un Consiglio Europeo fuori dall’usuale sede di Bruxelles, come stabilito dal Trattato di Nizza. La decisione dovrebbe essere adottata formalmente a Bruxelles nelle prossime settimane.
– Foto Ipa Agency –
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