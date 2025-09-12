A Roma controlli dei Carabinieri presso la Stazione Termini, denunce e multe

ROMA (ITALPRESS) – Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Roma Centro nell’area della stazione Termini, secondo le linee strategiche indicate dal Prefetto, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I militari hanno denunciato quattro persone: un cittadino italiano e una cittadina romena per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma e un cittadino italiano e un cittadino tunisino per inosservanza del Daspo Urbano emesso nei loro confronti dal Questore di Roma.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno anche sanzionato amministrativamente due persone trovate in possesso, rispettivamente, di 2 e 6 grammi di hashish e 3 cittadini, senza fissa dimora, responsabili della violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dall’area e multa di 100 euro. Complessivamente, sono state identificate 45 persone e eseguite verifiche su 22 veicoli.

