A Roma Capitale il Premio “Polis”, Gualtieri “Importante riconoscimento”

ROMA (ITALPRESS) – Alla Conferenza Annuale di Polis 2025 in corso a Utrecht, Roma Capitale ha vinto il primo Premio “Polis 2025”, un riconoscimento “all’impegno eccezionale della città per la mobilità sostenibile, l’innovazione digitale e la trasformazione di una delle aree metropolitane più grandi e storiche d’Europa”. Il Premio Polis 2025, si legge in una nota, è un riconoscimento congiunto dei risultati di Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, per il lavoro portato avanti con l’obiettivo rimodellare la mobilità in tutta la città. Roma, alla Conferenza annuale di Polis, sottolinea la nota, ha avuto modo di condividere il suo approccio globale al supporto dei viaggi multimodali integrando il trasporto pubblico con i servizi di mobilità condivisa, modernizzando il suo sistema di mobilità per affrontare le sfide future e promuovendo un piano per la bicicletta che promuova la mobilità attiva e il turismo sostenibile.

Queste iniziative riflettono una visione strategica radicata nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città, che dà priorità al trasporto pubblico, agli spostamenti a piedi e in bicicletta, riducendo progressivamente l’utilizzo dell’auto privata. Roma Servizi per la Mobilità ha svolto un ruolo determinante nell’attuazione di questo programma, coordinando la pianificazione, gestendo i servizi di mobilità e fornendo gli strumenti digitali che supportano la transizione di Roma verso una mobilità più intelligente.

“Questo premio rappresenta un importante riconoscimento per il percorso che abbiamo intrapreso per costruire una mobilità più moderna e sostenibile nella nostra città. È un incoraggiamento a proseguire con determinazione su questa strada e conferma la validità delle scelte finora fatte”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Siamo molto orgogliosi del premio – ha commentato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – e soddisfatti per un riconoscimento internazionale che dimostra che Roma dal punto di vista della mobilità ha intrapreso la strada giusta. La capacità di Roma di innovare in un contesto urbano e storico complesso continua ad attirare l’attenzione in tutta Europa, grazie ad un ambizioso programma di misure: dalla decarbonizzazione della flotta di autobus al rafforzamento degli interscambi multimodali, dalla creazione di reti di mobilità attiva più sicure all’espansione dei servizi di viaggio digitali”.

“Il Premio Polis 2025 conferma che il lavoro avviato in questi anni sta producendo risultati concreti e riconosciuti anche a livello internazionale. Questo riconoscimento rafforza la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta: investire su trasporto pubblico, sicurezza stradale, mobilità attiva e innovazione digitale. Continueremo con determinazione a costruire una città più moderna, sostenibile e accessibile per tutte e tutti”, dichiara Giovanni Zannola, Presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale.

