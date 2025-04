A Riyadh il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Masiello

ROMA (ITALPRESS) – Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, è stato ricevuto, a Riyadh, dal Royal Saudi Land Forces Commander, Lt.Gen. Fahd bin Saud bin Dhuwaihir AL-JUHNI: “La cooperazione militare – scrive il generale Masiello in un post sul profilo ufficiale X di Forza Armata – è uno dei tanti pilastri che rafforzano il profondo rapporto di amicizia tra i nostri Paesi. La condivisione dei valori del dialogo, dell’accoglienza e del rispetto per gli altri nonché le responsabilità comuni per garantire pace e stabilità internazionale arricchiscono le prospettive per elevare i rapporti bilaterali tra i due Eserciti. Siamo pronti per un piano d’azione strutturato, con priorità condivise, a partire dal settore della formazione quale volano per approfondire la conoscenza reciproca e crescere insieme, interrogandoci sulle sfide emergenti e sul futuro degli scenari”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)