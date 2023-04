REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Le infrastrutture e lo sviluppo del Mezzogiorno, la Calabria, l’economia sostenibile e i cambiamenti nel mondo del calcio. Sono questi i temi del primo Festival dell’Economia, Sviluppo e Sostenibilità che si terrà per tre giorni (6, 16 e 24 maggio) a Reggio Calabria e Catanzaro. All’evento, ideato dal giornalista Maurizio Insardà, parteciperanno esperti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’economia, dell’università e delle associazioni. Il festival è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Reggio Calabria.

“Insieme all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e all’Università Magna Graecia di Catanzaro – ha spiegato Insardà – abbiamo ritenuto opportuno realizzare un festival di grande attualità con protagonisti del mondo dell’economia in Italia e anche a livello regionale. Saranno in Calabria personaggi di primissimo piano”.

Primo appuntamento sabato 6 maggio a Reggio Calabria con un incontro sul tema “Infrastrutture di trasporto e sviluppo del Mezzogiorno”. Seguirà un confronto sulla Calabria e sull’economia sostenibile, martedì 16 maggio a Catanzaro. La kermesse si concluderà con il dibattito dal titolo “Idee vs soldi. Come cambia il calcio fuori dal campo”, previsto per mercoledì 24 maggio a Reggio Calabria. Per l’ideatore Insardà si tratta di un confronto per “comprendere meglio quali sono le problematiche di questa terra e provare a migliorarla”. “L’obiettivo – ha aggiunto – è valorizzare e promuovere il territorio: anche attraverso queste manifestazioni c’è la possibilità di parlare della Calabria in modo positivo”.

“L’Università Mediterranea – ha affermato Daniele Cananzi, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell’ateneo reggino – è lieta di compartecipare a questo primo festival su un tema particolarmente importante perchè l’economia, lo sviluppo e la sostenibilità per il nostro territorio sono le urgenze del momento”.

Per Domenico Marino, docente di Economia politica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’evento “vuole essere una riflessione fatta in termini scientifici su economia, sviluppo e sostenibilità in Calabria. Abbiamo tanto bisogno di questo tipo di riflessioni – ha aggiunto – perchè il mancato sviluppo della Calabria, prima ancora che di risorse, è un problema di idee strategiche e conoscenza”.

