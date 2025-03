A Portimao protagonista la nuova gomma soft Pirelli

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – La nuova soft Pirelli di sviluppo in specifica E0125 è stata la protagonista del sabato WorldSBK di Portimão, in Portogallo. È stata infatti la soluzione più scelta tra i piloti al posteriore in Gara 1 ed ha accompagnato Toprak Razgatlioglu (BMW) alla sua prima vittoria di stagione.

Tra i 23 partenti, solo Zaqhwan Zaidi (Honda) ha preferito utilizzare la SC0 di gamma. All’anteriore la maggior parte degli altri piloti, compresi il secondo classificato Nicolò Bulega (Ducati) e il terzo Andrea Locatelli (Yamaha), ha utilizzato la medium SC1, mentre il vincitore Razgatlioglu ha scelto di correre con SC2 come Alvaro Bautista (Ducati). La nuova posteriore soft in specifica E0125 ha consentito ai primi quattro classificati della Superpole di scendere sotto il precedente giro record della pista. Toprak Razgatlioglu (BMW) è stato il più veloce e ha conquistato la pole position, migliorando anche di oltre mezzo secondo il giro record della pista detenuto da Jonathan Rea dal 2022.

“Le condizioni di pista abbastanza diverse rispetto ai test svolti in questo stesso circuito due settimane fa hanno mischiato le carte e privato team e piloti di alcuni riferimenti che avevano acquisito, ma anche in questo contesto l’allocazione dei pneumatici si è rivelata corretta – ha sottolineato Giorgio Barbier, direttore Racing Moto – La nuova SC0 di gamma, che come specifica di sviluppo D0640 era già stata utilizzata nel round di Aragon 2024 e poi in vari test successivi, compreso l’ultimo di Portimao, ha riscosso apprezzamento nelle prime fasi del weekend, ma poi la nuova specifica E0125 ha dimostrato di avere qualcosa in più, quantomeno in queste condizioni e su questa pista. Man mano che la pista si puliva e gommava, tutti l’hanno adottata come scelta, anche per la qualifica dove ha permesso risultati da record, con ben quattro piloti più veloci del precedente giro record della pista. La sua prestazione anche sulla distanza gara si è rivelata solida e costante, affrontando egregiamente le sollecitazioni a cui è stata sottoposta da Razgatlioglu nella rimonta per la vittoria dopo una partenza incerta e nella battaglia durata fino all’ultima curva con Bulega. Sarà interessante vedere se e come evolveranno per prestazioni domani, con l’ulteriore gommatura e pulizia della pista”.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).