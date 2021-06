PALERMO (ITALPRESS) – Rocco Forte Hotels annuncia l’inaugurazione di Villa Igiea, la cui apertura restituisce alla città di Palermo e ai suoi ospiti un meraviglioso gioiello, capolavoro dello stile Liberty. Lo splendido cinque stelle lusso emblema del capoluogo siciliano, progettato dall’architetto Ernesto Basile per volere della famiglia Florio, rappresenta la sesta destinazione del Gruppo in Italia. “Villa Igiea è un palazzo straordinario, un’icona di eleganza e stile proprio come lo è stata la sua proprietaria originale, Franca Florio: una dama di grande fascino con uno spiccato senso dell’ospitalità – commenta Sir Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotels -. L’Hotel è stato il luogo simbolo della città di Palermo per oltre 100 anni ospitando artisti, imperatori e l’èlite hollywoodiana, rapita dalle meraviglie della Sicilia. Sono molto orgoglioso di far parte della storia di questo straordinario hotel e di aver avuto la possibilità di riportarlo al suo originario splendore”.

Completamente ristrutturata da Olga Polizzi, Deputy Chairman & Design Director di Rocco Forte Hotels, in collaborazione con gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen di Nicholas Haslam Studios, Villa Igiea rappresenta il punto di partenza ideale per scoprire il patrimonio culturale inestimabile della destinazione grazie alla sua posizione strategica affacciata sul golfo di Palermo, che regala agli ospiti scorci incantevoli ed esperienze irripetibili.

L’importante progetto di ristrutturazione durato due anni esalta il fascino dell’hotel e consacra l’atmosfera da Belle E’poque del palazzo, coniugando le esigenze di comfort di oggi e il design Rocco Forte con la grandezza architettonica di ieri, in un unicum di eccezionale bellezza.

Il Ristorante Florio, la Terrazza Bar Igiea e Alicetta Pool Bar sono guidati dallo Chef Fulvio Pierangelini e dal suo team che portano in tavola l’eccellenza della cucina siciliana valorizzando la ricchezza di prodotti autoctoni della regione.

Ciascun luogo racconta la storia sfiziosa di “una cucina semplice ma non semplicistica, vera, sincera e libera; il rispetto per i piccoli gesti quotidiani che perfezionano l’arte culinaria millenaria dell’isola realizzando meraviglie au gout du jour; una cucina che profuma di famiglia, generosa e femminile”, racconta Fulvio Pierangelini, Creative Director of Food di Rocco Forte Hotels.

Il ristorante accoglie gli ospiti in un’atmosfera elegante e leggera, raffinata e divertente tipica di un Grand Hotel sul mare.

I colori sobri degli interni e le ampie finestre cielo terra, che svelano meravigliose viste sul Mar Tirreno, richiamano l’era aurea di un tempo. Prodotti locali e stagionali raccolti direttamente dal frutteto di Villa Igiea e dall’orto del Verdura Resort, insieme a pesce fresco e crostacei, pasta, fritti e arancini sono ingredienti immancabili di una cucina spiccatamente naturale.

La Terrazza Bar Igiea – sospesa tra il giardino botanico e il Mediterraneo – e la sala interna impreziosita da soffitti a volta in pietra e meravigliosi affreschi dell’artista palermitano Eugenio (Geno) Morici offrono uno spazio eclettico destinato a imporsi come punto di incontro di culture locali e internazionali.

La proposta enogastronomica intrigante è concepita per soddisfare i gusti più sofisticati a tutte le ore. Aperto dall’ora di pranzo in poi, il bar servirà una proposta di snack stuzzicanti, piatti di portata e il menu “Leggero by Fulvio Pierangelini” ricco di proposte sane e gustose.

Come accompagnamento, è possibile scegliere tra una ricca selezione di liquori Florio e la carta dei cocktail “Spirit of Igiea” ideata dal Maestro Salvatore Calabrese, uno dei più quotati bartender del mondo, ispirata alle fragranze siciliane e agli ospiti illustri che hanno onorato l’hotel.

Alicetta Pool Bar, da sempre uno dei locali all’aperto più rinomati di Palermo, è ospitato in un padiglione il cui design richiama quello di Palazzo Butera e propone un menu giornaliero a base di specialità siciliane, crudi, sashimi, frutti di mare, pesce fresco e crostacei cucinati alla griglia.

Completano l’offerta piatti di verdure coltivate nell’orto dell’hotel e cotte al vapore o grigliate; ricche insalate miste; invitanti pizze e focacce preparate nel forno all’aperto del bar e un goloso carrello dei dolci che include una selezione di frutta fresca e gelati fatti in casa.

Con i suoi 8 siti patrimonio dell’Unesco e i colori e i profumi intensi dei mercati rionali, Palermo offre innumerevoli spunti per piacevoli percorsi alla scoperta delle bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche che la caratterizzano.

In occasione dell’apertura di Villa Igiea, il team Concierge ha messo a punto una serie di itinerari capaci di regalare emozioni indimenticabili e permettere di scoprire le mille sfaccettature della città. Gli ospiti possono scegliere tra la “Palermo Ebraica”, il “Tour del Gattopardo”, il “Tour dei mercati tipici e lezione di cucina”, decidere di ripercorrere le “Tracce dei Florio”, esplorare le strade costiere dell’isola a bordo di una Porsche cabriolet in piena libertà e tanto altro ancora.

(ITALPRESS).