PALERMO (ITALPRESS) – A due passi da Washington Square Park, nel cuore del quartiere di West Village a New York, sorge un piccolo angolo palermitano, “Pane Pasta”, dove sembra immergersi nelle tradizioni e nelle usanze di Palermo. Nato in piena pandemia dai sacrifici dei due imprenditori siciliani Vincenzo Virzì e Pietro Chirco, ad oggi rappresenta un punto di riferimento per i tanti italo e siculo-americani della zona, ma è anche molto frequentato dagli studenti della New York University. Bomboloni, cannoli e cassate tra le specialità della casa, ma non possono mancare anche arancine, panelle e crocchè, tutto prodotto con materia prima proveniente direttamente dalla Sicilia. Come riferito da uno dei due soci, a breve è prevista l’apertura di un nuovo punto vendita più ampio, che permetta la consumazione all’interno per un maggior numero di persone. Tra le location più accreditate: Staten Island, New Jersey e Long Island.

