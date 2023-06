A Palermo commemorati tre luminari della medicina

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha partecipato all'ospedale Cervello di Palermo alla commemorazione dei medici Luigi Pagliaro, Francesco Caronia e Francesco Pitrolo. Alla cerimonia era presente, in forma privata, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. I tre professionisti hanno fatto la storia della medicina in Sicilia e non solo, rappresentando un valido punto di riferimento per intere generazioni di sanitari. vbo/gtr (Fonte video: Regione Siciliana)