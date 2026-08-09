Rapina in una farmacia, un arresto a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - E' stato arrestato, per rapina aggravata, l'uomo che, il 26 aprile scorso, all'interno di una farmacia a Catania, aveva minacciato con un taglierino due dipendenti, impossessandosi della somma di 900 euro, prelevata dal registratore di cassa. Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile, al termine dell'esame delle videoriprese dell'esercizio e di alcune attività commerciali limitrofe, sono riusciti ad individuare la vettura e poi ad identificarlo, nonostante al momento della rapina indossasse un vistoso cappello. mgg/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)