A ottobre rallenta l’inflazione

ROMA (ITALPRESS) - A ottobre, secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, l'inflazione cala, con una variazione del -0,3% su base mensile e del +1,2% su base annua, che rallenta rispetto al +1,6% del mese precedente. La frenata è dovuta in larga parte alla riduzione dei costi degli alimentari non lavorati e al calo dei beni energetici regolamentati, il cui andamento si è invertito rispetto alla forte crescita registrata nei mesi estivi. Anche il cosiddetto “carrello della spesa” evidenzia una dinamica più contenuta, segno di una graduale normalizzazione dei prezzi dei beni di uso quotidiano. L’inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili, rimane invece stabile, indicando un equilibrio complessivo tra domanda interna e costi produttivi. La fase di rallentamento inflazionistico, se confermata nei prossimi mesi, potrebbe consolidare un quadro di maggiore stabilità dei prezzi e restituire potere d’acquisto alle famiglie, dopo un periodo caratterizzato da forti oscillazioni dei costi energetici e alimentari. sat/azn