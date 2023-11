A ottobre bollette del gas più care

ROMA (ITALPRESS) - Bolletta del gas più cara a ottobre. Per la famiglia tipo, ovvero con consumi medi di 1.400 metri cubi annui nel mercato tutelato, il costo è salito del 12% rispetto a settembre. Lo rende noto l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. L’aumento complessivo del 12% è determinato dall’incremento della spesa per la materia gas naturale, +7,9%, e dall’aumento della spesa per il trasporto e la gestione del contatore, +4,1%. Questa componente sale per il rincaro degli oneri di stoccaggio. Rimangono invece invariati gli oneri generali. In termini di effetti finali, la spesa per la famiglia tipo da novembre 2022 a ottobre 2023 la maggiore spesa è di 1.457 euro, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 14,4% rispetto al periodo novembre 2021 - ottobre 2022. Confermati per ottobre e per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione dell’Iva al 5%. /gtr