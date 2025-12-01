A novembre le immatricolazioni delle automobili stabili rispetto allo stesso mese del 2024

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che a novembre sono state immatricolate 124.222 autovetture a fronte delle 124.267 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari a una diminuzione dello 0,04%. I trasferimenti di proprietà sono stati 475.875 a fronte di 470.757 passaggi registrati a novembre 2024, con un aumento del 1,09%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 600.097, ha interessato per il 20,70% vetture nuove e per il 79,30% vetture usate.

