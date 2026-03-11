“Fotogrammi di moda italiana: dagli anni ’50 ad oggi, l’Italia veste il cinema internazionale”, è la mostrea che l’Istituto Italiano di Cultura di New York inaugura mercoledì 11 marzo alle ore 18.00 nella Grande Mela.

Ideata e curata da Stefano Dominella, la mostra racconta il legame profondo tra cinema e moda e mostra come proprio il grande schermo abbia contribuito a internazionalizzare la moda italiana, trasformandola in una delle immagini più riconoscibili del Made in Italy nel mondo.

In occasione dell’apertura, Stefano Dominella sarà in conversazione con il Direttore dell’Istituto Claudio Pagliara. L’incontro offrirà al pubblico e alla stampa l’opportunità di ripercorrere l’origine dei capi esposti, il contesto storico e culturale in cui sono nati e il racconto che ogni abito porta con sé: non semplici costumi, ma testimonianze di un immaginario che ha unito eleganza, cinema e identità italiana.

Il percorso espositivo presenta 40 abiti firmati da celebri couturier, stilisti e atelier italiani, indossati da attrici e personalità entrate nell’immaginario internazionale. Dai nomi iconici del dopoguerra fino alle figure più contemporanee, la mostra ricostruisce una storia in cui Roma, Cinecittà e Hollywood si intrecciano nella nascita e nell’affermazione del Made in Italy.

Locandine, trailer, fotografie di scena e materiali d’archivio completano l’allestimento, restituendo al visitatore il dialogo continuo tra linguaggio cinematografico e creazione sartoriale.

fonte foto: Istituto Italiano di Cultura di New York