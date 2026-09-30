MESSINA (ITALPRESS) – Lacrime, fiori e un lungo applauso per l’ultimo saluto a Rebecca Galli, la 17enne morta dopo le gravissime ferite riportate nell’incidente stradale del 24 settembre sulla nuova via Don Blasco, a Messina. La Cattedrale si è riempita di familiari, amici, compagni di scuola e insegnanti del liceo Archimede, dove la ragazza frequentava il quarto anno del liceo linguistico.

A celebrare i funerali è stato padre Francesco Narcisi, parroco della chiesa di San Domenico, comunità di appartenenza della famiglia Galli. Nell’omelia il sacerdote ha ricordato la giovanissima età di Rebecca e il dolore dei genitori, sottolineando come “diciassette anni sono troppo pochi” per una morte. Un pensiero anche alle passioni della ragazza, in particolare l’inglese, i viaggi e il desiderio di conoscere il mondo. All’esterno della Cattedrale palloncini, fotografie, fiori e magliette con il volto di Rebecca. “La nostra regina per sempre”, il messaggio degli amici. Al termine della celebrazione, quando il feretro ha lasciato il Duomo, un lungo applauso ha accompagnato l’ultimo saluto alla 17enne.

– foto xr6/Italpress –

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