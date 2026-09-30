De Luca “Siamo noi i costruttori di un nuovo campo, a ottobre un nuovo gruppo parlamentare all’Ars”

PALERMO (ITALPRESS) – “Lo scorso 18 luglio scorso, al teatro Politeama, abbiamo messo in evidenza la progettualità che avremmo avviato. Tutto si sta compiendo anche per quanto riguarda la lista Libere e Forti, che comincerà a prendere corpo a ottobre. Questo avverrà attraverso la creazione di un gruppo parlamentare all’Ars: è una sintesi che consentirà a tanti colleghi di potersi candidare nel progetto del governo di liberazione con una visione civica, autonomista e progressista”. Così il leader di Sud chiama nord Cateno De Luca a margine di una conferenza nella sala stampa dell’Ars. “Le liste De Luca Sindaco di Sicilia e Sud chiama nord non avranno invece deputati uscenti e ci consentiranno di portare in parlamento una nuova classe dirigente – aggiunge De Luca, – In questo momento siamo all’apertura della terza lista, tutte e tre sono forti e costruite per superare lo sbarramento del 5%. Posso comunque dire che non è finita qui”.

“Siamo noi i costruttori di un nuovo campo, gli altri saranno costretti a giocarci: vedremo chi è all’altezza di giocare. Questo campo è aperto a tutti: quello che succederà la prossima settimana a Roma va in direzione del nostro desiderio di creare un governo autonomista e civico. Non chiedetemi con chi andremo in Sicilia, chiedete agli altri se sono pronti a giocare nel nostro campo”, ha aggiunto De Luca.

“È meglio chiedere al centrodestra o al centrosinistra se vengono con me piuttosto che a me se vado con loro: in questo momento, mentre noi su questo fronte non ci agitiamo, a ogni riunione o seduta spiritica che fanno gli altri io vengo evocato in continuazione; è ovvio quindi che è un problema che non ci appartiene – ha proseguito – Noi stiamo costruendo la strategia di destrutturazione, cercando di prendere il meglio dal centrodestra e dal centrosinistra, e sta funzionando – continua De Luca -. Chi ragiona con i pregiudizi, che spesso sono alibi per cercare di far prevalere i beceri personalismi, non vuole bene a questa terra: io invece parto dal presupposto che oggi bisogna avere una visione che vada oltre gli steccati. Per me ci sono le condizioni per far attecchire la profezia di Sturzo della Sicilia al di là dei partiti”.

“Ieri ho raccolto la confidenza di alcuni colleghi: sono curioso di assistere a una campagna elettorale dove ci sono tanti parlamentari di lungo corso, cresciuti con una formazione politica e formatisi nei palazzi municipali, a fare da sponsor e sostenitori di chi non solo non ha mai amministrato un condominio, ma va in giro a raccogliere idee perché non ha idea. Questo presuppone una campagna elettorale che avrà uno spartiacque tra improvvisati della politica e gente che della politica ha fatto una missione di vita con risultati – continua De Luca -. Mi auguro che questa confidenza di ieri vada realmente in porto, perché i siciliani avranno sicuramente modo di fare una scelta di campo ben precisa. Questa terra va liberata da pagnottisti: questo è il duplice obiettivo del governo di liberazione”.

-Foto xd8/Italpress-

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