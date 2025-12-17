A Marcianise svolta green Haiki Metals, Pietro Colucci “10 mln di investimenti”

CASERTA (ITALPRESS) - Haiki Metals è la divisione del Gruppo Haiki+, dedicata alla produzione di piombo e leghe di piombo da riciclo di batterie esauste a fine vita. Al centro della filosofia aziendale c’è l’ambiente: l’azienda ha scelto una soluzione innovativa e sostenibile, sviluppata insieme all’Università di Napoli Federico II. f08/mgg/gtr