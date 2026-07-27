Fedez dimesso dall’ospedale “Mi fermo ma mi sento fortunato”

MILANO (ITALPRESS) – Fedez è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. “Tornato a casa – scrive su Instagram – il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi”.

“Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue – prosegue – ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo. In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi. Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto “fermati”. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo. Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere”.

– Foto Ipa Agency –

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