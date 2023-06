LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ospita una delle più grandi conferenze internazionali nel settore iGaming. La conferenza ha attirato 4 mila delegati, 200 relatori e un numero considerevole di partecipanti provenienti da 70 paesi. Il primo ministro maltese, Robert Abela, ha visitato la conferenza e ha osservato che l’amministrazione di iGaming Next, anch’essa con sede a Malta, “ha continuato a rafforzare la sua posizione di piattaforma principale in questo settore”. Abela, accompagnato dal fondatore dell’azienda, Martin Petterson, ha incontrato un certo numero di rappresentanti dell’azienda del settore iGaming ed è stato informato sulle opportunità di lavoro attualmente create attraverso tali conferenze. L’ufficio del primo ministro ha affermato che eventi come iGaming Next “celebrano lo spirito della visione economica di Malta e testimoniano la reputazione positiva di cui Malta gode in questo settore”.

Negli ultimi 3 anni i dipendenti in questo settore sono aumentati del 34%, passando da 11.747 nel 2019 a 15.774 entro la fine del 2022. Il settore iGaming contribuisce anche ad altri settori economici, compresi quelli dei servizi professionali. Ciò ha portato a un aumento del 5,8% del valore aggiunto lordo di questo settore e un aumento di 50 aziende operanti attivamente da Malta negli ultimi tre anni. La conferenza iGaming NEXT ha continuato a rafforzare la posizione di Malta nel settore dei giochi e ha registrato forti risultati economici nei settori dell’ospitalità e dell’intrattenimento.

(ITALPRESS).