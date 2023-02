LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno annunciato che da lunedì prossimo i viaggiatori in arrivo a Malta dalla Cina non avranno più bisogno di un test rapido negativo contro il COVID-19 per poter entrare a Malta.

La scorsa settimana, gli esperti sanitari dei 27 membri dell’UE hanno concordato che entro la fine di febbraio deve essere posto fine l’obbligo del test prima della partenza.

Nell’ultima settimana, Malta ha registrato 90 nuovi casi di Covid e una persona è deceduta.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

