LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il Ministero degli Esteri maltese ha affermato che sta incentivando la raccolta di donazioni per la popolazione civile di Gaza, che andranno a diverse organizzazioni umanitarie in Medio Oriente.

Nel frattempo, il Ministero ha confermato di aver raddoppiato il suo contributo annuale all’Agenzia delle Nazioni Unite per i lavori di soccorso (UNRWA), che lavora per assistere i palestinesi vulnerabili a Gaza e altrove.

In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri ha affermato di seguire con estrema preoccupazione gli sviluppi umanitari quotidiani provenienti da Gaza che sta portando ad una catastrofe umanitaria. “Il Ministero ha immediatamente condannato l’atto di terrorismo contro Israele da Hamas, ma ha ribadito l’importanza di distinguere sempre tra Hamas e civili palestinesi”, ha detto il ministro degli Esteri Ian Borg.

Il ministero ora sta assistendo i cittadini che desiderano donare fondi per Gaza, facilitando una raccolta di fondi che verrebbero divisi equamente tra l’UNRWA e il Comitato internazionale della Croce Rossa, che stanno anche affrontando l’urgente situazione umanitaria a Gaza.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

