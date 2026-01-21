A Malta inflazione in lieve calo, ma sopra la media europea

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tasso annuo di inflazione a Malta ha registrato una lieve flessione a dicembre, pur rimanendo superiore alla media dell’Unione europea e dell’area euro, secondo gli ultimi dati ufficiali. Le cifre di Eurostat indicano che l’inflazione nell’UE, misurata dall’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC), è scesa al 2,3% a dicembre dal 2,4% di novembre. Nell’area euro il calo è stato più marcato, con l’inflazione che si è attestata all’1,9%, rispetto al 2,1% del mese precedente. A Malta, il tasso di inflazione si è attestato al 2,4% a dicembre, in lieve diminuzione rispetto al 2,5% registrato a novembre, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NSO). Nel contesto europeo, la Romania ha fatto segnare di gran lunga il tasso annuo di inflazione più elevato, pari all’8,6%, seguita a distanza dalla Slovacchia (4,1%) e dall’Estonia (4,0%). I livelli più bassi sono stati registrati a Cipro (0,1%), in Francia (0,7%) e in Italia (1,2%). Rispetto a novembre, l’inflazione è diminuita in 18 dei 27 Stati membri dell’UE, è rimasta invariata in tre ed è aumentata in sei. A Malta, i prodotti alimentari continuano a rappresentare uno dei principali fattori di spinta dell’inflazione. Gli aumenti annui più consistenti sono stati rilevati nei settori dell’istruzione (4,3%) e dei prodotti alimentari e bevande analcoliche (3,7%).

Al contrario, si sono registrati cali dei prezzi nelle comunicazioni (-5,5%) e nell’abbigliamento e calzature (-3,2%). L’aumento dei prezzi della carne ha contribuito in modo significativo all’inflazione complessiva, mentre anche l’incremento dei prezzi nei ristoranti e delle tariffe aeree ha esercitato una pressione al rialzo. L’IAPC, tuttavia, non include i costi delle abitazioni occupate dai proprietari. L’indice sarà rivisto il prossimo mese per includere il gioco d’azzardo nella categoria ricreazione, sport e cultura.

