LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha un tasso di nascite notevolmente inferiore per ogni donna rispetto alla media dell’Unione europea. Lo conferma Eurostat.

I dati mostrano che Malta ha il tasso di natalità più basso con 1,13 nati vivi per donna rispetto alla media dell’UE di 1,53 nati per donna.

Il tasso a Malta è in calo dal 2012, quando era di 1,42. Un drastico calo è stato registrato tra il 2017 e il 2019.

Nel 2021 sono nati oltre 4 milioni di bambini nell’UE, un numero in calo rispetto al 2020.

E’ stato inoltre osservato che l’età media in cui le donne partoriscono è di poco meno di 31 anni rispetto a meno di 30 nel 2012.

