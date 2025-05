A Malta il primo spettacolo pirotecnico con i droni in Europa

LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – I cieli sopra Malta si sono illuminati come mai prima d’ora mercoledì sera, mentre la nazione celebrava il 21º anniversario della sua adesione all’Unione Europea con uno spettacolo mozzafiato che ha fatto la storia in tutto il continente. Per la prima volta in Europa, 550 droni equipaggiati con fuochi d’artificio hanno preso il volo in una straordinaria fusione di tecnologia e tradizione, concludendo in maniera trionfale il Festival Internazionale dei Fuochi d’Artificio di Malta.

L’evento da record ha lasciato migliaia di spettatori a bocca aperta nella zona del Porto di La Valletta mentre i droni sincronizzati dipingevano il cielo notturno con esplosioni di colori e coreografie spettacolari, creando uno show mai visto prima sul suolo europeo. Lo spettacolo storico non è stato solo una celebrazione ù è stato un traguardo. La Direzione dell’Aviazione Civile di Transport Malta ha annunciato con orgoglio che Malta è ufficialmente il primo paese europeo ad autorizzare il lancio di fuochi d’artificio da droni, stabilendo un precedente per i futuri spettacoli aerei in Europa.

“Malta continua a guidare l’innovazione e la creatività”, ha dichiarato un portavoce della Direzione, sottolineando la collaborazione in corso con l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea per sviluppare nuovi concetti come gli sciami di droni dotati di effetti pirotecnici. La mente dietro lo straordinario spettacolo è stata Pyroemotions, un’azienda pirotecnica registrata a Malta che sta rivoluzionando l’intrattenimento aereo in tutta Europa.

Nota per superare continuamente i confini dello spettacolo pirotecnico, Pyroemotions ha recentemente realizzato show simili in Italia e in Sicilia, e si prepara a infiammare anche i cieli del Montenegro e di altre regioni europee. Quando le ultime scintille si sono spente nel cielo di Malta, una cosa era chiara: la piccola nazione insulare aveva appena lasciato un’impronta gigantesca sulla mappa tecnologica e culturale dell’Europa.

– foto Festival Internazionale dei Fuochi d’Artificio di Malta –

