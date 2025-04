A Malta due giorni di lutto nazionale in omaggio a Papa Francesco

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha dichiarato due giorni di lutto nazionale in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, deceduto ieri all’età di 88 anni. Figura globale di pace, umiltà e giustizia sociale, Papa Francesco è stato il caro leader della Chiesa Cattolica per oltre un decennio. In un comunicato ufficiale, il Governo di Malta ha annunciato che martedì 22 aprile 2025 sarà osservato come giorno di lutto nazionale in onore del defunto pontefice. Un secondo giorno di lutto coinciderà con il funerale del Papa, previsto tra giovedì e sabato di questa settimana.

“Papa Francesco è stato il leader della Chiesa Cattolica e un simbolo di giustizia sociale e pace per i popoli di tutto il mondo”, si legge nella dichiarazione ufficiale. “Il Governo invita tutti i cittadini maltesi e gozitani a partecipare a questo ultimo omaggio di rispetto osservando questi giorni di lutto”. Come parte del tributo, tutti gli eventi e le funzioni pubbliche governative previsti per il giorno del funerale saranno cancellati. Le bandiere sugli edifici e uffici governativi saranno issate a mezz’asta in entrambe le giornate, e i cittadini sono incoraggiati a vivere questo periodo di lutto con solennità e rispetto. A La Valletta, la celebre Fontana del Tritone è stata spenta come gesto simbolico di rispetto dopo l’annuncio della morte del Pontefice. L’Arcivescovo Charles Scicluna presiederà una messa per l’intercessione dell’anima di Papa Francesco questa sera nella Concattedrale di San Giovanni a La Valletta.

Tutti sono invitati a partecipare alle celebrazioni affinché il Signore accolga Papa Francesco e gli doni pace, amore e felicità in cielo. A nome della Chiesa di Malta, l’Arcivescovo Charles Scicluna ha dichiarato: “Mentre la Chiesa Cattolica celebra attualmente la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, sentiamo il bisogno di affidare a Dio l’anima di Papa Francesco. Dobbiamo ricordare Papa Francesco come un missionario della grazia di Dio, come una persona che è sempre stata vicina a coloro che avevano più bisogno della grazia divina”.

Fino al funerale di Sua Santità, tutte le chiese di Malta suoneranno le campane per ringraziare Papa Francesco per il suo servizio a Cristo, alla Chiesa Cattolica e all’umanità. Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, ha fatto la storia come primo papa proveniente dalle Americhe e primo gesuita a guidare la Chiesa Cattolica. Il suo pontificato è stato ampiamente riconosciuto per l’enfasi su compassione, inclusione e difesa dei poveri e degli emarginati. Ulteriori dettagli sulle esequie saranno comunicati nei prossimi giorni.

