A Malta calo nelle richieste d’asilo e negli arrivi via mare nel 2024

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le richieste d’asilo, gli arrivi irregolari via mare e i casi di migrazione pendenti a Malta sono diminuiti significativamente nel 2024, secondo i nuovi dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO).

Il NSO ha riferito che l’Agenzia per la Protezione Internazionale ha ricevuto 701 richieste d’asilo, iniziali e ripetute, lo scorso anno, escludendo le richieste di protezione temporanea. Questo rappresenta una diminuzione del 17,9% rispetto al 2023. Anche gli arrivi irregolari via mare sono calati. Soltanto sei imbarcazioni con a bordo 238 persone sono arrivate a Malta nel 2024, segnando un calo del 37,4% rispetto all’anno precedente. La maggior parte di questi migranti-oltre l’80%-proveniva da Paesi asiatici, mentre il resto arrivava da nazioni africane. Il mese più movimentato è stato dicembre, con 83 arrivi.

Tra i richiedenti asilo, 229 persone hanno ottenuto una forma di protezione, mentre 298 richieste sono state respinte. I casi pendenti sono diminuiti di quasi il 25%, con 1.497 richieste ancora in attesa di decisione alla fine dell’anno. Il NSO ha inoltre rilevato che la maggior parte delle persone che vivevano a Malta sotto protezione temporanea erano cittadini ucraini, con un totale di 2.221 persone a dicembre.

Circa 193 richiedenti asilo erano ospitati in centri di accoglienza aperti, molti dei quali di nazionalità sudanese e somala. I flussi migratori in uscita da Malta sono proseguiti: nel 2024, 60 persone sono state ricollocate in altri Paesi dell’UE, 54 sono state reinsediate al di fuori dell’Unione e 35 sono rientrate volontariamente nei propri Paesi d’origine.

