A Malpensa un uomo dà fuoco ad un cestino e devasta l’area check-in

MILANO (ITALPRESS) – Momenti di paura questa mattina al terminal 1 di Malpensa, quando attorno alle 11,00, un uomo ha dato in escandescenze incendiando un cestino dei rifiuti e poi danneggiando i banchi del check in e gli schermi per le informazioni con un martello tra i banchi 12 e 13.

Momenti di panico per i tanti viaggiatori in attesa, molti dei quali sono corsi impauriti fuori dallo scalo. L’uomo, visibilmente alterato, è stato prima bloccato da un inserviente aeroportuale, che aiutato da alcuni viaggiatori è riuscito a immobilizzare l’aggressore. Subito dopo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Frontiera e gli operatori della società di sicurezza aeroportuale, che si sono prodigati per spegnere le fiamme.

L’uomo è stato poi portato in camera di sicurezza dagli agenti della Polaria che stanno ora provvedendo ad identificarlo e ricostruire l’accaduto e le motivazioni dietro al gesto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. L’attività dell’aeroporto è proseguita senza problemi.

