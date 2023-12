ROMA (ITALPRESS) – Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, torna in Italia per 6 incredibili appuntamenti estivi dopo il successo dello scorso anno che tra i vari luoghi l’ha visto di nuovo protagonista a Pompei. Il batterista dei Pink Floyd sarà in tour con il supergruppo che ha formato nel 2018 e che ha l’obiettivo di riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd, attingendo alla discografia pre-Dark Side Of The Moon e ricreando la stessa atmosfera psichedelica e iconoclasta che i Pink Floyd hanno insegnato a tutte le generazioni. Un ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica. Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute band, bensì un mezzo per “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma.

Foto: ufficio stampa D’Alessandro e Galli

(ITALPRESS).