AGRIGENTO (ITALPRESS) – Vedrà la luce il 7 luglio 2022 il nuovo Resort Adler di Torre Salsa, al confine tra i territori di Siculiana e Montallegro, nell’agrigentino. L’Adler Spa Resort Sicilia avrà 210 posti letto e, a regime, darà lavoro a 150 persone. La struttura, vicino alla riserva di Torre Salsa, sarà aperta almeno nove mesi l’anno (da marzo a novembre) e l’ambizione futura è quella di allungare la stagione a undici mesi.

L’Adler Spa Resort Sicila della famiglia Sanoner farà parte di un numero ristretto di alberghi di alta qualità situati in contesti unici di grande pregio paesaggistico.

La filosofia Adler è da sempre quella di promuovere i territori in cui si inseriscono le strutture, valorizzando le risorse naturali e socio-culturali del contesto.

Questo si traduce in: un’architettura ecosostenibile volta a minimizzare l’impatto sull’ambiente, utilizzando materiali naturali e locali e inserendo le strutture perfettamente

nel paesaggio (per esempio sono previsti edifici monopiano con tetti a verde ed un progetto a verde con piante autoctone); un’offerta eno-gastronomica all’insegna dei valori della regionalità e dell’agricoltura biologica e biodinamica. Nell’approvvigionamento saranno privilegiati i produttori locali.

Sarà garantita un’offerta esperienziale autentica per i clienti, che ha al centro attività volte a fare conoscere in modo rispettoso le risorse naturali.

La politica del personale è volta a offrire ai collaboratori un lavoro stabile e a farli crescere insieme all’azienda.

