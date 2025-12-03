A Londra mostra Santa Rosalia, Mollicone “Simbolo della diplomazia culturale”

LONDRA (ITALPRESS) - La mostra "Palermo rifiorisce con Santa Rosalia" fa tappa a Londra. "La Commissione Cultura della Camera dei Deputati - afferma il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone - è qui a Londra per patrocinare la mostra sul Festino di Santa Rosalia, allestita all'Istituto Italiano di Cultura in occasione del quattrocentesimo anniversario. Siamo qui per sostenere e promuovere le iniziative culturali dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra che ospita numerosi eventi, tra cui questa mostra, inaugurata inizialmente a Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati su impulso della Commissione, che ha risposto all'appello di Palermo. Da lì l'esposizione ha poi proseguito il suo percorso in molte altre sedi degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo, diventando un simbolo importante della nostra diplomazia culturale". col/mgg/gtr