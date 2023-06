ISCHIA (ITALPRESS) – John Van den Heuvel è il vincitore del Premio Internazionale della 44esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo: ex ufficiale di polizia Van den Heuvel è un giornalista olandese del De Telegraaf che vive sotto scorta poichè più volte minacciato di morte dalla mafia marocchina.

La vittoria del Premio Internazionale e la presenza ad Ischia di John Van den Heuvel è stata divulgata a poche ore dall’evento per le particolari misure di sicurezza che devono essere assicurate al giornalista.

Van den Heuvel da anni si occupa di inchieste sul traffico internazionale di stupefacenti, raccontando la mafia internazionale della droga dall’interno attraverso inchieste realizzate in tutto il mondo: Suriname, Antille Olandesi, Aruba fino ad arrivare in Colombia, paese chiave dei traffici mondiali della droga, dove è riuscito ad avere un incontro in esclusiva col fratello del boss della coca Pablo Escobar.

In Olanda ha condotto diversi programmi televisivi di inchiesta sui crimini informatici ed aiutando i genitori a cui sono stati sottratti i figli dagli ex partner ed i cittadini comuni che hanno subito torti ma non possono permettersi la tutela di avvocati di fama.

Ha smascherato i traffici di uno dei più potenti signori della droga olandesi, Desi Bouterse ed è stato il primo a scrivere degli affari criminali di William Endstra, il magnate immobiliare poi assassinato ed ha rivelato molti degli affari sporchi della malavita di Amsterdam.

Il premo a Van den Heuvel sarà consegnato stasera nel corso della serata conclusiva del Premio 2023 che si svolgerà stasera, a partire dalle 21.30, a piazza Santa Restituta a Lacco Ameno.

La serata sarà condotta da Alessio Lasta, inviato di Piazzapulita di La7 e Daria Luppino, conduttrice di Linea Verde Explora su Rai 1 e vedrà la partecipazione musicale di Ron e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Premio Ischia.

Il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo è organizzato dalla Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino col sostegno dalla Regione Campania e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo di ACI (Automobile Club d’Italia), Unipol, Ferrovie dello Stato, Menarini Group, Terna spa, Unipol Group, Mundys spa.

