NAPOLI (ITALPRESS) – Continuano, senza sosta, le operazioni di soccorso sull’isola di Ischia dopo la frana avvenuta all’alba del 26 novembre. Si cercano ancora 4 persone disperse. Ma è corsa contro il tempo. Si cerca di fare in fretta. Il timore è che la pioggia, annunciata tra oggi e domani, renda ancora più complicate le operazioni di individuazione dei corpi.

Gli sfollati, circa 230 persone, sono tutti ospitati in strutture ricettive o autonome. Le abitazioni coinvolte nella frana sono circa 30. Otto le vittime.

E continua il lavoro dei Vigili del fuoco per la ricerca dei dispersi e in soccorso alla popolazione. Sull’isola operano 185 Vigili del fuoco tra sommozzatori, topografi, team speleo, Usar, Coem, dronisti ed esperti in conduzione mezzi movimento terra, fanno sapere dal Comando.

foto ufficio stampa Vigili del fuoco

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com