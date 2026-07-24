A giugno il mercato dei veicoli industriali accelera

ROMA (ITALPRESS) - A giugno le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi con massa superiore alle 3,5 tonnellate sono cresciute del 16,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo le stime del Centro Studi e Statistiche di UNRAE, elaborate sui dati del Mit, si tratta di un’inversione di tendenza rispetto allo stesso periodo del 2025. Le nuove immatricolazioni, infatti, sono state 1.530, contro le 1.311 dello scorso anno. Si tratta del risultato mensile più alto raggiunto dall'inizio dell'anno e di un segnale di ripresa dopo mesi caratterizzati da un andamento discontinuo. Resta però prudente il bilancio del primo semestre. Nonostante il forte recupero registrato a giugno, il mercato nel complesso mostra ancora una situazione di sostanziale stabilità. Tra gennaio e giugno 2026 le immatricolazioni complessive sono state 7.878, appena lo 0,9% in più rispetto alle 7.805 dello stesso periodo del 2025. Un dato che conferma come la crescita dell'ultimo mese non sia ancora sufficiente a imprimere una svolta decisa al settore, che continua a risentire di un andamento altalenante e attende nei prossimi mesi conferme sulla ripresa della domanda. /gtr