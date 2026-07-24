Tg News – 24/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Wsj: “Guerra in Iran, Trump sta perdendo la pazienza” - Usa impone nuovi dazi su importazioni di 60 Paesi - Fakir era seguito da un centro di salute mentale - Maltrattamenti in scuola infanzia Ancona, 2 educatrici arrestate - Allarme Confindustria, crescita a rischio con la guerra - Anas, via a un weekend da bollino rosso - Guardiola non sarà il nuovo Ct della Nazionale - Lazio protagonista all'International Airshow con le imprese dell'aerospazio - Previsioni 3B Meteo 25 Luglio azn