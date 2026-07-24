Alzheimer, nuove prospettive da un anticorpo monoclonale

ROMA (ITALPRESS) - Coniugare accesso all’innovazione e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale: è l’obiettivo di Eli Lilly Italia che ha presentato ad AIFA le proprie osservazioni mentre è in corso l’iter di valutazione per la rimborsabilità di donanemab, anticorpo monoclonale per il trattamento della malattia di Alzheimer. In attesa della definizione dei criteri per l’eventuale rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, l’Azienda inizierà a collaborare con i principali centri specialistici per rendere donanemab disponibile ai pazienti candidabili a costi più sostenibili. col/sat/gtr