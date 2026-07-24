Palermo,il presidente Mattarella alla cerimonia per riapertura Castello Utveggio

PALERMO (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato da pochi minuti a Castello Utveggio, sul promontorio di Monte Pellegrino, a Palermo. L'occasione è la cerimonia di riapertura complesso monumentale, recentemente restituito alla città dopo gli interventi di recupero. Ad accogliere il capo dello Stato, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la vicepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Luisa Lantieri, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, e il prefetto, Massimo Mariani. (ITALPRESS). col4/abr/gtr