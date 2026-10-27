È arrivato ad Alessandria il viaggio della Corte Costituzionale nelle scuole

ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’iniziativa “Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle scuole”, la giudice della Corte costituzionale Antonella Sciarrone Alibrandi ha incontrato ad Alessandria le studentesse e gli studenti dell’Istituto tecnico industriale statale Alessandro Volta.

Nella sua relazione, dedicata al tema “Costituzione pensata e scritta per le future generazioni”, la giudice ha spiegato come l’impianto generale della Costituzione sia stato, fin dalla sua scrittura nel 1946-47, orientato al futuro, pensato per le generazioni che sarebbero venute e che verranno. Ha ripercorso il lavoro dell’Assemblea costituente come momento di rottura per lasciarsi alle spalle il passato del regime fascista e per dare vita al nuovo corso democratico della Repubblica, da compiersi necessariamente conquista dopo conquista.

La giudice Sciarrone Alibrandi ha illustrato a ragazze e ragazzi il significativo passaggio della modifica costituzionale del 2022 quando, al terzo comma dell’articolo 9, che sancisce che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, si è aggiunto il riferimento “nell’interesse delle nuove generazioni”.

L’intervento ha toccato poi i valori della nostra Carta: i principi di uguaglianza e di solidarietà, le regole uguali per tutti, i diritti e – da non dimenticare – i doveri, fra cui ad esempio il dovere di contribuire al pagamento delle tasse che risponde all’esigenza primaria di assicurare i servizi pubblici a tutti i cittadini. Ha ricordato quanto stabilito al secondo comma dell’articolo 4: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. In altre parole, la Costituzione è di tutti e tutti devono contribuire alla sua attuazione. All’intervento è seguito un dibattito con le domande da parte degli studenti e la presentazione di un loro lavoro sulle tematiche costituzionali.

Continua così il dialogo dei giudici con le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Il programma, nato nel 2018 e che oggi prosegue grazie alla collaborazione fra la Corte costituzionale e il Ministero dell’istruzione e del merito, intende far crescere tra le giovani generazioni la consapevolezza e la conoscenza delle funzioni esercitate dalla Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, delle modalità di lavoro del Collegio, dell’incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita di tutti i giorni.

Da allora giovani cittadine e cittadini sulla soglia della maggiore età hanno potuto affrontare un segmento di offerta formativa e di approfondimento sui diritti e sui doveri contemplati dalla nostra Costituzione e sulle sentenze storiche più significative della Corte, che nel 2026 ha celebrato un importante anniversario: i 70 anni dalla sua prima udienza pubblica, che ha avuto luogo a Palazzo della Consulta il 23 aprile 1956.

Dopo i primi due incontri a Cagliari e Alessandria, nel corso dell’anno scolastico le tappe del Viaggio nelle scuole toccheranno altre regioni italiane, passando per Ortona (Chieti), Mezzolombardo (Trento), Venafro (Isernia), Catanzaro, Genova, Aosta, Potenza e Udine.

– Foto Corte Costituzionale –

(ITALPRESS).