Space Industries apre lo Stellar Hub a Settimo Torinese, 20 milioni di investimento

TORINO (ITALPRESS) – Space Industries ha inaugurato oggi lo Stellar Hub a Settimo Torinese, lo stabilimento alle porte del capoluogo piemontese dedicato alla produzione in serie di satelliti. La fabbrica nasce per portare nella produzione spaziale processi industriali ripetibili e scalabili, mettendo a disposizione di imprese, operatori ed enti istituzionali e di ricerca impianti e competenze, per seguire programmi diversi nello stesso sito. Dai test alla produzione di intere costellazioni. Lo stabilimento si sviluppa su circa 8.000 metri quadrati, di cui circa 2.000 di camere pulite, ed è destinato a satelliti fino a 600 chilogrammi. La capacità produttiva teorica massima potrà raggiungere, a pieno regime e in funzione delle caratteristiche dei programmi, 140 satelliti l’anno.

Lo Stellar Hub concentra in un unico stabilimento l’intero ciclo di qualifica spaziale, integrando tutte le facility necessarie per eseguire i test ambientali volti a verificare la capacità dei satelliti di sopportare le sollecitazioni del lancio e di resistere alle condizioni estreme dell’ambiente spaziale. Il modello permette di utilizzare singole infrastrutture di test, disporre di aree riservate per l’assemblaggio e l’integrazione oppure affidare a Space Industries un percorso completo di integrazione, verifica e qualifica.

L’infrastruttura è pensata per programmi commerciali, istituzionali e scientifici, dal singolo satellite alle piccole e medie serie fino alle costellazioni. Space Industries è controllata da Comat, gruppo industriale torinese della famiglia Micelli, ed è stata cofondata con Giuseppe Santangelo.

L’infrastruttura è frutto di un investimento interamente privato di Comat, di oltre 20 milioni di euro, e sono già in corso valutazioni su una futura espansione. “La fondazione di Space Industries è per Comat la naturale conseguenza di oltre 70 anni di innovazione continua — spiega Gianfranco Micelli, presidente di Space Industries e procuratore generale di Comat — Quando abbiamo scelto di investire nella Space Economy, abbiamo capito subito che la vera sfida non era progettare un satellite, ma saperlo produrre con metodo industriale. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio, con risorse interamente nostre, e in appena 15 mesi abbiamo completato un cantiere estremamente complesso, entrando non solo nel mercato spaziale ma anche in quello della realizzazione di camere pulite”. Space Industries conta oggi circa 40 dipendenti e punta a superare i 200 collaboratori entro il 2030. Entro lo stesso anno Space Industries punta a realizzare 30 milioni di euro di fatturato.

– Foto xn3/Italpress –

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