GENOVA (ITALPRESS) – Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato oggi il protocollo d’intesa che istituisce a Genova un nuovo Polo formativo territoriale sulla gestione dei fondi strutturali, con particolare riguardo alla valutazione di impatto sul territorio.

L’intesa è stata sottoscritta nell’Aula Magna Pontremoli del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) dell’Università di Genova, insieme alla presidente della SNA, Paola Severino, al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e al Rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino.

“Investire nella formazione dei dipendenti pubblici significa investire nel futuro del nostro Paese. Offrire ad ognuno di loro l’opportunità di accrescere le proprie competenze rappresenta non solo un atto di attenzione nei confronti della persona, ma anche un volano per il miglioramento complessivo delle organizzazioni in cui opera. È in questa direzione che si muovono le attività del Dipartimento della Funzione pubblica orientate sempre di più a rafforzare le competenze trasversali. Un obiettivo centrale per gestire le complesse sfide e offrire servizi sempre più efficienti agli utenti”, ha commentato il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

“Con i poli territoriali SNA stiamo costruendo una rete formativa nazionale che connette le eccellenze locali. Genova, città-ponte naturale verso l’Europa e verso il Mediterraneo, sarà il punto di riferimento nella formazione su temi cruciali quali la coesione territoriale, la gestione dei fondi europei e la valutazione delle politiche pubbliche. Il polo della Liguria sarà un laboratorio ideale per sperimentare, formare e accompagnare un nuovo modo di intendere l’azione pubblica, che vede alleati il mondo accademico, gli enti centrali della PA e quelli locali “. Lo ha dichiarato la Presidente della SNA, Paola Severino.

“La Liguria è pronta ad aprire un Polo formativo territoriale della Scuola nazionale dell’amministrazione: con la sottoscrizione, oggi, del protocollo d’intesa diamo concretezza a questo importante obiettivo, grazie a una fattiva collaborazione istituzionale tra le realtà locali e nazionali. La creazione del polo andrà a valorizzare e far crescere ulteriormente le figure professionali della pubblica amministrazione: l’obiettivo, ambizioso, è quello di avere una Pa sempre più qualificata e preparata, in grado di cogliere le sfide del futuro e dare risposte sempre più puntuali a cittadini e imprese, contribuendo alla crescita della Liguria e del Paese. Il polo genovese sarà dedicato e si concentrerà sulla formazione specialistica sui fondi strutturali europei, con particolare attenzione alla valutazione dell’impatto delle diverse azioni”, ha sottolineato il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Ha poi concluso il Rettore, Federico Delfino: “È un onore per l’Università di Genova sottoscrivere oggi il protocollo d’intesa per la costituzione del Polo formativo territoriale SNA nella Regione Liguria. La Pubblica Amministrazione svolge una funzione strategica nella gestione del sistema Paese, di cui rappresenta l’architettura portante. Il nostro Ateneo, unico sul territorio, metterà a disposizione le proprie competenze, non solo i propri spazi, per formare all’eccellenza una classe di funzionari e di dirigenti in grado di imprimere dinamismo e innovazione alla macchina amministrativa del prossimo futuro”.

