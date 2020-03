Le entrate tributarie e contributive nel mese di gennaio, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso una crescita di 2.293 milioni (+3,7%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano un aumento pari a +1.582 milioni (+4,3%) rispetto allo stesso periodo del 2019. Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva (1.140 milioni, +3,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo (+58 milioni, +7,6%). Risultato positivo anche per il gettito delle entrate degli enti territoriali (+203 milioni, +11,6%). Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 24.764 milioni (+603 milioni, +2,5%) per l’andamento delle ritenute (+613 milioni, +2,6%). Tra le imposte indirette, le entrate Iva ammontano a 6.314 milioni (+312 milioni, pari a +5,2%). Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 1.235 milioni registrando una flessione pari a -124 milioni (-9,1%). Le entrate contributive dell’Inps risultano pari 25.428 milioni, registrando un aumento del 2,9% rispetto al corrispondente mese del 2019 (+713 milioni). I premi assicurativi dell’Inail ammontano a 84 milioni, segnando una riduzione di 30 milioni rispetto al corrispondente mese del 2019. Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 601 milioni, in aumento rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (+28 milioni, +4,9%).

