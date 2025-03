ROMA (ITALPRESS) – “La filiera delle donne dell’agroalimentare” è il titolo dell’iniziativa che sarà organizzata dalla Uila-Uil, domani, martedì 4 marzo, a Firenze, presso il Salone dei Cinquecento, nella prestigiosa sede di Palazzo Vecchio. All’incontro, che avrà inizio alle ore 9,30, insieme ad una nutrita platea di dirigenti, delegate e delegati sindacali, parteciperanno le rappresentanti e i rappresentanti di tutti i comparti del settore agroalimentare. Organizzato per celebrare la Giornata internazionale della Donna, l’evento vuole unire tutte le voci delle esponenti femminili della rappresentanza della filiera sui temi del benessere lavorativo e personale, sulla parità di genere e sui temi dell’inclusione, per unirle in un reale cambiamento.

Dopo i saluti istituzionali, aprirà l’iniziativa un interessante intervento sul benessere organizzativo e personale tenuto da Manuela Baiocchetti, Presidente di Aspic Emilia Aps. I lavori entreranno quindi nel vivo con la relazione della responsabile nazionale Uila Pari opportunità Raffaella Sette a seguito della quale porteranno il contributo al dibattito Ermelinda Biondi, area relazioni industriali Unionfood, Francesca Biondo, direttrice generale Federpesca, Sara Guidelli, direttrice generale Legacoop Agroalimentare, Claudia Merlino, responsabile area economica Cia e presidente Geopa-Copa, Gaetana Pagano, area lavoro e welfare Confagricoltura, Francesca Petrini, presidente Cna Alimentare, Silvia Sandri, presidente Cooperativa Localcarbon Italia (Agci-Agrital), Lara Sanfrancesco, direttrice generale Unaitalia, Maria Francesca Serra, responsabile nazionale Donne Coldiretti, Barbara Serrani, consigliera nazionale settore dolciario Confartigianato Alimentare, Caterina Truglia, vicedirettrice Anbi, Sabina Valentini, responsabile relazioni sindacali Confcooperative, Tina Balì, segretaria nazionale Flai Cgil, Raffaella Buonaguro, segretaria nazionale Fai Cisl, Ivana Veronese, segretaria confederale Uil. A chiusura di una giornata di intenso dibattitto, le conclusioni saranno svolte dalla segretaria generale Uila Enrica Mammucari.

