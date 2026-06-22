MILANO (ITALPRESS) – A un’ora da Milano, nel cuore dell’Emilia, l’estate di Fidenza Village sarà all’insegna dell’italianità: fino a fine agosto, ogni giovedì il Village resterà aperto fino alle 23 con le Italian Summer Nights, un calendario di appuntamenti pensato per trasformare la shopping experience in una serata da vivere tra musica, sapori italiani, ospiti speciali e nuove occasioni di scoperta.

Fino al 12 luglio, Fidenza Village ospita inoltre un progetto speciale realizzato da Fondazione Barilla, un’installazione artistica allestita all’interno di una Glass House nel cuore del Village.

Dopo aver attraversato 10 città italiane, il progetto artistico itinerante di Fondazione Barilla arriva nel cuore della Food Valley portando con sè i contenuti del “Libro del Risparmio – 120 azioni contro lo spreco alimentare per risparmiare dentro e fuori casa”, la pubblicazione gratuita già distribuita in oltre 1,6 milioni di copie tra formato cartaceo e digitale, che offre strumenti concreti per adottare abitudini alimentari più sostenibili e al contempo risparmiare. Un approccio più consapevole permette infatti di valorizzare il cibo e può portare a un risparmio di oltre 500 euro all’anno a famiglia.

Cuore del progetto è l’installazione artistica immersiva firmata dal regista e artista visivo Virgilio Villoresi, pensata come un grande libro animato che prende vita. Attraverso scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione visiva immediata, l’opera invita i visitatori a fermarsi, osservare e riflettere su come piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano generare un impatto concreto. A completare l’installazione, la paper art dell’artista Mauro Seresini, che ha realizzato elementi e ambientazioni interamente in carta, contribuendo alla costruzione dell’immaginario visivo del progetto.

L’obiettivo è sensibilizzare i visitatori in modo coinvolgente, integrando contenuto e intrattenimento in un’esperienza pensata per tutti, con iniziative legate al programma membership del Village.

Fonte foto Barilla

(ITALPRESS).