RABAT (ITALPRESS) – Ha preso il via a Dakhla il primo Vertice africano sui sistemi sanitari e sulla sovranità sanitaria, con la partecipazione di oltre 200 esperti in presenza e più di 1.000 collegati a distanza. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Mohammed VI per le Scienze e la Salute (FM6SS).

Il Vertice punta a definire una visione comune per rafforzare i sistemi sanitari africani, con focus su epidemiologia, infrastrutture, formazione, governance e ricerca. L’obiettivo è consolidare le reti di competenze e migliorare l’accesso alle cure nel continente. Alla sessione inaugurale sono intervenuti il ministro dell’Istruzione superiore e della Ricerca scientifica, Azeddine El Midaoui, il direttore delegato della FM6SS, Youns Bjijou, e numerose personalità istituzionali e accademiche africane.

Il programma prevede panel tematici su priorità sanitarie, sistemi informativi integrati, modelli organizzativi e finanziamento della sanità, oltre a sessioni parallele nei Campus Mohammed VI di Casablanca e Rabat dedicate all’innovazione e ai partenariati.

