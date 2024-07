A Chieti la Gdf intercetta pacco di droga spedito dalla Spagna

CHIETI (ITALPRESS) - Due sequestri di marijuana e cocaina in provincia di Chieti della Guardia di finanza di Ortona. Nel primo caso, i militari hanno individuato un plico, in deposito presso un hub logistico, a fronte di un acquisto on line e proveniente dalla Spagna, il cui forte odore lasciava supporre potesse contenere sostanza stupefacente del tipo marijuana. Durante la perquisizione in casa del destinatario, un ventisettenne residente nel comune di Ortona, i militari hanno trovato 120 grammi di marijuana e un bilancino di precisione conservato all'interno dell'abitazione. Sempre a Ortona, è stato sottoposto a controllo un pusher (un trentaduenne noto alle forze dell'ordine) che, alla vista dei militari, ha provveduto a disfarsi repentinamente di un fazzoletto di carta in cui erano occultati 6 involucri, sigillati singolarmente, contenenti oltre 5 grammi di cocaina.