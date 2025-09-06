A Catania un migliaio alla manifestazione pro Palestina

CATANIA (ITALPRESS) - Circa mille partecipanti al corteo 'pro Palestina' a Catania hanno sfilato in via Etnea, dall’ingresso di Villa Bellini alla Prefettura. Davanti al Palazzo del Governo si sono alternati diversi interventi, dopodiché una delegazione è stata ricevuta dal prefetto, al quale è stato consegnato un documento con l'appello di fermare il genocidio in corso. xq4/col3/mca3